Van Gerwen baalt na Premier League-uitschakeling: ’Clayton gooide geen reet’

In de kwartfinale was Chris Dobey zijn tegenstander. Dobey won in februari nog de eerste speelronde van de Premier League, maar sindsdien verloopt de competitie voor hem uiterst stroef. Ook nu liep hij direct achter de feiten aan dankzij een uitstekende start van Van Gerwen, die na twee keer 180 de eerste, door Dobey begonnen, leg besliste met een 101-finish. Van Gerwen behield vervolgens zijn eigen legs en sloeg bij 4-2 nogmaals toe. Daarna maakte de Nederlander het af met een 125-finish, waardoor het 6-2 werd.

Tegen Jonny Clayton had Van Gerwen vervolgens dezelfde droomstart met direct een break, al kwam deze pas tot stand nadat beide spelers al een paar kansen hadden laten liggen. Clayton liet zich niet van de wijs brengen en brak direct terug, iets waar Dobey nooit in was geslaagd. Zesvoudig Premier League-winnaar Van Gerwen leek sowieso moeite te hebben met het vinden van zijn dubbels, iets dat bij Clayton een stuk makkelijker ging. De Welshmen brak de Nederlander even later zelfs. Die voorsprong gaf hij niet meer weg en uiteindelijk gooide hij zich met 6-3 naar de eindstrijd.

Moeite met dubbels

Van Gerwen (33) kwam tot een gemiddelde van slechts 98,15, terwijl het Clayton een stuk minder afging: 92,89. De Nederlander raakte slechts 23,1 procent van zijn dubbels, Clayton kwam uit op een uitgooipercentage van 54,5.

„Als je zo slordig bent, dan verdien je het niet om te winnen. Dan krijgt hij vertrouwen. Hij gooit geen ’reet’ en dan moet je hem pijn doen. Maar hij deed wel alles op de juiste momenten”, zei Van Gerwen na afloop voor de camera van Viaplay. „Als je kansen krijgt moet je ze pakken, dan ga je zo’n wedstrijd winnen. Ik moet gewoon naar mezelf kijken.”