’Twee tegenstanders’ voor Michael van Gerwen

O’Connor is deze keer de zogenaamde challenger. Elke week mag een andere darter het opnemen tegen één van de negen vaste deelnemers aan de prestigieuze dartscompetitie. „Natuurlijk baalde ik vorige week van die nederlaag, maar je moet je herstellen. Ik heb de afgelopen jaren steeds weer laten zien dat ik daar goed in ben”, vertelde Van Gerwen in de aanloop naar de vierde speelronde in de Premier League.

Van Gerwen bezet op dit moment de tweede plek op de ranglijst. Vanaf zijn eerste deelname in 2013 sloot hij de reguliere competitie altijd als nummer één af. Ook bereikte de beste darter van de laatste jaren zonder uitzondering de finale. In 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 zegevierde Van Gerwen.

De Nederlander heeft dit jaar opvallend genoeg nog geen toernooizege geboekt. Al was hij er al wel een aantal keren heel dichtbij. Zo verloor Van Gerwen de WK-finale van Peter Wright en ging hij twee keer nipt onderuit in de finale van een Players Championship-toernooi. Afgelopen zondag bleek Gerwyn Price net wat beter: 8-6.

De nederlaag tegen Apsinall heeft Van Gerwen in ieder geval niet van zijn stuk gebracht. „In de Premier League kun je nooit verwachten dat je elke wedstrijd wint, want je speelt elke week tegen de beste spelers van de wereld. Ik vind het fantastisch om hier te gooien. De fans zijn altijd geweldig, al snap ik ook wel dat ze deze keer achter William zullen staan. Hij zal er klaar voor zijn, dat is zeker. Maar ik weet dat ik genoeg kwaliteiten heb om deze klus te klaren.”

Het programma van donderdagavond vanaf 20.00 uur

Glen Durrant - Nathan Aspinall

Rob Cross - Gary Anderson

Daryl Gurney - Michael Smith

William O'Connor - Michael van Gerwen

Gerwyn Price - Peter Wright