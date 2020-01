Turkse voetbalheld verdreven: ’Ik ben geen verrader of terrorist’

De maker van 51 doelpunten in 112 interlands en held van Galatasaray is tegenwoordig Über-chaufeur in de Verenigde Staten, nadat hij zijn vaderland noodgedwongen moest verlaten. De reden: een aanvaring met president Recep Tayyip Erdogan. Sükür besloot in 2011 toe te treden AK-ppartij van Erdogan, om die in 2013 na een meningsverschil met de president weer te verlaten. Toen begon de ellende voor de 48-jarige Stier van de Bosporus. „De winkel van mijn vrouw werd bekogeld, mijn kinderen werden lastig lastiggevallen en ikzelf werd bedreigd. Toen ik Turkije verliet, werd mijn vader in de gevangenis gegooid en werd alles mij afgenomen”, spreekt Sükür in gesprek met die Welt.

Sükür was één van de personen die door Erdogan wordt beschuldigd van de mislukte couppoging in Turkije in de zomer van 2016. De voormalig topspits woont al jaren in de Verenigde Staten. Daar runde hij aanvankelijk een café. „Maar daar kwamen vreemde mensen op af, die Dombra-muziek (volgens de AK-partij de nationale muziek van Turkije, red.) begonnen te spelen.”

Een terugkeer naar Turkije lijkt voorlopig uitgesloten voor de winnaar van de UEFA Cup in 2000. „Ik heb niks meer over. Erdogan heeft alles afgepakt. Mijn recht op vrijheid, vrijheid van meningsuiting en het recht om te werken. Niemand kan mij vertellen wat mij rol in de coup dan zou zijn geweest. Ik heb nog nooit wat verkeerds gedaan. Ik ben geen verrader of terrorist. Ik ben dan misschien een vijand van de regering, maar niet van Turkije. Ik hou van het land.”