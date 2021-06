Ophef in België: helft Rode Duivels laat zich niet vaccineren voor EK, ondanks voorrang

Het thema ligt gevoelig omdat de spelers van de nationale ploeg voorrang kregen in de vaccinatiecampagne van de federale overheid. Eerder werden ook de olympische atleten preventief gevaccineerd.

De voetbalbond hoopte in eerste instantie op het Johnson & Johnson-vaccin, waarvan maar één prik nodig is. Maar toen de overheid dat vaccin verbood voor min-41-jarigen, werd uiteindelijk Pfizer ter beschikking gesteld. Het grote nadeel van dat vaccin is dat de tweede prik bijwerkingen kan veroorzaken die de sportieve prestaties mogelijk negatief beïnvloeden. Wie zich deze week laat vaccineren, krijgt zijn tweede prik in de week van 5 juli; oftewel in de volle eindfase van het toernooi.

„Op basis van medische redenen werd besloten de vaccinatie voor sommige spelers uit te stellen”, klinkt het diplomatisch bij de bond. Maar daarop komt her en der kritiek. Bondscoach Roberto Martinez geeft daarom op zijn persconferentie woensdag rond 14.30 uur bijkomende tekst en uitleg. Eerder had hij al gezegd „de vaccinatiecampagne van de federale overheid ten volle te steunen.”

Bondscoach Roberto Martinez Ⓒ ANP/HH

Maandagavond werden beelden verspreid van enkele spelers die het vaccin kregen toegediend. Onder hen Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Timothy Castagne, Jérémy Doku en Thomas Vermaelen. De bond gaf toen al mee dat spelers die „voldoende antistoffen hadden opgebouwd” voorlopig niet worden gevaccineerd.

Heisa bij Nederland

In Nederland ontstond vorige week commotie toen bleek dat er ’een stuk of zes spelers’ waren die zich niet hadden laten vaccineren. ’Niet alle spelers hebben van dat aanbod gebruik gemaakt richting het EK voetbal’, verklaarde bondscoach Frank de Boer.

Wout Weghorst heeft al meerdere keren aangegeven dat hij en zijn gezin zich niet willen laten vaccineren. Bondscoach De Boer neemt wel een prik. „Ik heb tegen iedereen gezegd dat ik het zou doen, net als onze dokter. Maar iedereen moet dat zelf weten.”

Ook Matthijs de Ligt was er een van, de verdediger van Juventus had zelf al corona gehad. Ondanks die ervaring - De Ligt zat twee weken in quarantaine als gevolg van de besmetting - liett hij zich (vooralsnog) niet vaccineren. „Ik ben niet gevaccineerd. Het is niet verplicht. Ik vind dat je baas moet zijn over je eigen lichaam. Het risico voor een besmetting is er altijd. Ik probeer met zo min mogelijk mensen in contact te komen buiten het Nederlands elftal om.”

De reactie van De Ligt kon al snel op de nodige kritiek rekenen. Zo vond topviroloog Ab Osterhaus dat voetballers als De Ligt beter moeten nadenken over de voorbeeldfunctie die hij en zijn medespelers in het nationale team hebben.

De Ligt reageerde zaterdagavond op de commotie die was ontstaan na zijn interview en liet weten het vaccin wel degelijk te willen. „In mijn recente interview was ik niet duidelijk met mijn antwoord. Om alle twijfels weg te nemen: ik ben absoluut voorstander van de COVID-19-vaccinatie en zal deze zo snel mogelijk nemen”, aldus de jonge international op sociale media.