Video: ook Robert Mühren zorgt voor Van Basten-achtige goal

In de 77e minuut ramde Mühren de bal vanaf de rechterzijde in de verre hoek. Het doelpunt had enige gelijkenis met het wonderschone doelpunt van Marco van Basten in de EK-finale van 1988, toen hij met een fabuleuze volley Nederland tegen Rusland op een 2-0 voorsprong zette. Dat doelpunt van ’San Marco’ had destijds met de Europese titel tot gevolg natuurlijk een veel grotere waarde, waarbij de voorbereiding en afronding ook nog eens van een nog veel grotere schoonheid was.

Twee weken geleden eiste Shayne Pattynama bij Exceslior - Telstar al de hoofdrol voor zich op door ook voor een weergaloze Van Basten-achtige treffer te zorgen. De middenvelder van Telstar nam een voorzet van Ilias Bronkhorst direct uit lucht. De bal vloog prachtig over de doelman van Excelsior heen. Ook die goal deed sterk denken aan die van Van Basten in de EK-finale. Alleen dat doelpunt viel in 1988 aan de rechterkant van het veld en die van Pattynama was vanaf links te bewonderen.