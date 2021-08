In elkaar gezakte Besiktas-speler Fabrice N’Sakala maakt het goed

Vlak na de wedstrijd tweette de club een foto van de verdediger waarop hij lachend te zien is. De speler besloot de foto niet veel later zelf ook te delen via sociale media. „Zoals ik altijd zeg: blijven doorgaan vrienden”, schreef N’Sakala bij de foto.

Vorige weekeinde zat de schrik er in Frankrijk ook goed in toen Samuel Kalu flauwviel door de warmte tijdens de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Girondins Bordeaux. Twee maanden geleden stond de voetbalwereld stil toen de Deen Christian Eriksen ineenzakte in de wedstrijd tegen Finland, nadat hij werd getroffen door een hartstilstand.