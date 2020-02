Stoffel Vandoorne terug in Formule 1

Vandoorne rijdt al voor Mercedes in het nieuwe Formule E-team, samen met de Nederlander Nyck de Vries. Bij het topteam gaat hij nu dus ook de rol van reserve- en testcoureur invullen, samen met Esteban Gutierrez.

De Belgische coureur (27) volgt Esteban Ocon op, die een stoeltje bij Renault heeft bemachtigd. Vandoorne reed namens McLaren in 2017 en 2018, en een race in 2016, in de Formule 1.