Roger Schmidt verwacht tegen Sparta meer van zijn aanvallers: ’Te weinig gebracht’

„We hebben voorin te weinig gebracht en zijn daarvoor hard gestraft”, zei Schmidt. „Daar zullen we met elkaar over spreken. We kijken de beelden van de wedstrijd nog eens terug om te leren en de dingen in de wedstrijd tegen Sparta beter te doen.”

PSV moet het in Rotterdam zeker nog stellen zonder Mario Götze en Nick Viergever. Het meespelen van Cody Gakpo en Noni Madueke, die beiden tegen AZ ook afwezig waren, is nog onzeker. „Maar ik ben ervan overtuigd dat we een goed resultaat kunnen halen”, zei Schmidt.

PSV staat na het gelijkspel tegen Ajax (2-2) en de nederlaag tegen AZ op de vierde plaats in de Eredivisie. De achterstand op Ajax, dat zondag Feyenoord treft, bedraagt 4 punten. Vorig seizoen wist PSV niet te winnen bij Sparta. Gakpo redde toen in blessuretijd een punt voor de Eindhovenaren (2-2).