ManCity-talent Rico Lewis (17) schiet record Karim Benzema uit de boeken

Met zijn 17 jaar en 346 dagen is Lewis de Real Madrid-aanvaller zes dagen te snel af. Benzema maakte in 2005 met 17 jaar en 352 dagen zijn eerste doelpunt als basisklant in het miljoenenbal.

Trainer Pep Guardiola was na afloop vol lof over Lewis, die tot woensdag sowieso nooit eerder in de basis had gestaan bij City. ,,Wij geven hier geen cadeautjes weg. Rico heeft deze kans echt zelf verdiend. Sinds de start van de voorbereiding laat hij zich al zien. Ik heb altijd al gezegd dat hij iets speciaals heeft. Hij is slim, intelligent en snapt het direct wanneer je iets uitlegt. Ik ben heel blij voor hem.”

City won uiteindelijk met 3-1 van Sevilla. Na gelijkmaker van Lewis, die op die manier de openingstreffer van Rafa Mir onschadelijk maakte, vonden ook Julián Álvarez en Riyad Mahrez het net. De ploeg van Guardiola bleef daardoor ongeslagen in de groepsfase van de Champions League.

Borussia Dortmund eindigde ondanks een 1-1 gelijkspel tegen hekkensluiter FC Kopenhagen als tweede in Groep G. Sevilla gaat als nummer drie na de winter verder in de Europa League. De Spanjaarden wonnen het tweede toernooi van Europa al zes keer (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 en 2020).