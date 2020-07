Drama voor Deportivo: degradatie na afgelaste wedstrijd

De Spaanse landskampioen van 2000 degradeerde van het tweede naar het derde niveau, zonder dat het zelf in actie kwam. De wedstrijd die Deportivo maandagavond tegen CF Fuenlabrada zou spelen, werd afgelast omdat zes spelers van die club positief op het coronavirus hadden getest.

In overleg met de Spaanse voetbalbond werd vervolgens besloten om de wedstrijd in de laatste speelronde uit te stellen. Deportivo had de handhaving niet meer in eigen hand, de club was afhankelijk van de resultaten van concurrenten, maar is na alle uitslagen van maandagavond kansloos voor een langer verblijf op het tweede niveau.

Protest

Dat zou volgens diverse Spaanse media Deportivo ertoe hebben doen bewegen om protest aan te tekenen. Net als in vele andere competities zouden alle duels in de laatste speelronde gelijktijdig gespeeld moeten worden. Deportivo zou willen dat de hele speelronde wordt overgespeeld.

Met onder meer Roy Makaay in de gelederen beleefde Deportivo rond de eeuwwisseling zijn hoogtijdagen. In 2000 werd het landskampioen, in 2002 won het de Spaanse beker en in allebei die jaren legde het ook beslag op de Spaanse Supercup.