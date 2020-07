Duel Deportivo uitgesteld door coronabesmettingen

Volgens de directie van La Liga is bij verscheidene spelers van Fuenlabrada een besmetting vastgesteld. In overleg met de Spaanse voetbalbond is daarna besloten om de wedstrijd in de laatste speelronde uit te stellen.

Volgens plaatselijke media hebben zes spelers positief getest. Op basis van het geldende coronaprotocol in Spanje mag een wedstrijd dan niet doorgaan. „Dit is de beste oplossing om de gezondheid van de spelers te beschermen en de integriteit van de competitie te behouden”, liet La Liga weten.

Het duel tussen Deportivo en Fuenlabrada is nog wel van belang voor de eindstand. Deportivo kan als nummer 19 nog degraderen naar de derde divisie en Fuenlabrada heeft als nummer 6 nog kans op deelname aan de play-offs om promotie.