Concurrent Luuk de Jong verlaat Sevilla voor MLS

De 31-jarige Mexicaanse international met de bijnaam 'Chicharito', tekent in Los Angeles een contract dat hem de opvolger van de naar AC Milan vertrokken Zlatan Ibrahimovic moet maken.

Hernández kwam in september vorig jaar van West Ham United naar Sevilla. Bij de Spaanse club kwam de Mexicaan echter nauwelijks aan spelen toe en scoorde hij in negen competitiewedstrijden slechts één keer. Daarvoor speelde hij bij Manchester United, Real Madrid en Bayer Leverkusen. Hernández is topscorer aller tijden van de nationale ploeg van Mexico.

La Galaxy heeft nog geen details bekendgemaakt.

Javier Hernandez Ⓒ Hollandse Hoogte