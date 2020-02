Ajacieden net zo ergerlijk als Getafe

Het meest irritante aan Getafe-Ajax was toch hoe de Ajacieden zich lieten gaan en zich druk maakten om allerlei randzaken in plaats van hun kwaliteiten aan te spreken en gewoon te voetballen. Natuurlijk erger je je aan het gedrag van de spelers van Getafe, maar Ryan Babel die raar begint te rollen en Daley Blind die verbaal de strijd aan gaat met die gasten... Uitgerekend de twee routiniers die alles al hebben meegemaakt, lieten zich gek maken. Blijf ervan weg, concentreer je op het voetbal in plaats van bezig te zijn met de spelers van Getafe en de scheidsrechter.