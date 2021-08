Groepsfase lonkt na geweldig Europees avondje Feyenoord tegen IF Elsborg: 5-0

Die twee factoren gevoegd bij het relatief gemakkelijke deelnemersveld in dit toernooi en er is internationaal zeker iets om naar uit te kijken in Rotterdam. Met doelman Justin Bijlow, die weliswaar tegen een ongelukkige rode kaart opliep, maar na een wedstrijd schorsing – de formaliteit uit bij IF Elfsborg – van de partij kan zijn in de groepsfase van de Conference League. Door die kaart eindigde de wedstrijd met 10 tegen 10 omdat eerder ook de Zweed Frederik Holst voortijdig mocht inrukken.

Het smaakt allemaal naar meer wat er gebeurt bij Feyenoord deze eerste weken van het seizoen. Na de ontsnapping tegen FC Drita heeft Slot de boel aardig op de rit gekregen. Weliswaar trapte hij in aanloop naar IF Elsborg op de rem waar het alle euforie betrof. Hij constateerde goede resultaten, maar nam wel mee dat de tegenstand nog niet van topniveau is geweest. Behoudens het oefenduel met Atletico Madrid, wat ook werd gewonnen: 2-1. ; met de resultaten groeit het geloof bij zijn spelers met de minuut.

Natuurlijk zijn het tot dusver voornamelijk onderdeurtjes die zijn verslagen, ze waren wel steeds van een iets beter niveau. Er zit dus groei en ontwikkeling in. Met de resultaten groeit ook het geloof bij de spelers in zichzelf en de strijdwijze, die Slot voorstaat. Zondag komt het gepromoveerde Go Ahead Eagles naar Feyenoord en kan de trainer verder sleutelen aan zijn formatie.

Het is zelfs al zover dat het luxe keuzes moet gaan maken want ongetwijfeld komt dan de gisteren niet speelgerechtigde Noorse aankoop Frederik Aursnes terug in de basis. Wie moet er plaatsmaken voor de middenvelder. Jens Toornstra? De man die aan het begin van het seizoen altijd moet knokken voor een basisplaats, daar ook altijd in slaagt en gisteren zijn visitekaartje afgaf met assists bij de 1-0 en 2-0 van Luis Sinisterra en Alireza Jahanbakhsh. Of Orkun Kökcü of Guus Til. Tegen Willem II ruimde Slot een plaats in als rechtsbuiten voor Toornstra op de plaats van de geblesseerde Jahanbakhsh, maar de Iraniër is weer fit.

De Rotterdamse supporters maken er een feestje van op de tribune. Ⓒ ANP

Het zijn keuzes die trainers graag zeggen te hebben. In ieder geval weten alle drie de middenvelders dat zij over een week in de return tegen IF Elfsborg dat zij weer mogen spelen omdat de Noor pas in de groepsfase van de Conference League beschikbaar is.

Grote man aan Feyenoord-zijde was Sinisterra. Met een hattrick nam hij Feyenoord bij de hand en was niet te stoppen door de Zweedse captain Johan Larsson. Binnendoor, buitenom, in de combinatie, Sinisterra liet zijn tegenstander alle hoeken van het veld zien hoewel hij ongelukkig begon door twee levensgrote kansen in de openingsfase te verprutsen. En hij zag een puntgave voorzet op spits Bryan Linssen net naast het doel gekopt worden.

Alireza Jahanbakhsh schoot de 2-0 voor Feyenoord heerlijk binnen. Ⓒ ANP

Zou het zo’n avond worden? Nee dus. Na 48 minuten spelen had Sinisterra drie doelputen op het scorebord staan met opvallend genoeg twee kopballen. In de 25 en 48e minuut scoorde de kleine Colombiaan met zijn hoofd de 1-0 en 4-0 uit voorzetten van Jens Toornstra en Marcus Pedersen, de nieuwe Noorse rechtsachter. Tot dusver kwam hij veel op, maar liet z’n voorzet hem nogal vaak in de steek. Ditmaal was de assist puntgaaf.

Ook de 3-0 kwam van Sinisterra na een goede individuele actie binnendoor in het strafschopgebied gevolgd door een knappe schuiver. Alleen in de 2-0 van Jahanbakhsh en 5-0 van Linssen had de Colombiaan geen aandeel. Maar daar werd na de 5-0 niet om getreurd. Wel om de rode kaart voor de onnodige rode kaart voor Justin Bijlow toen hij een doorgebroken speler knullig opving buiten het strafschopgebied. Eentje die de held van de avond, Luis Sinisterra, zijn plaatsje kostte ten faveure van reservekeeper Ofir Marciano.

Zo eindigde een geweldige avond met een 5-0 zege toch een beetje in mineur. Troost voor Bijlow: voor dit soort rode kaarten staat normaliter een wedstrijd schorsing zodat hij onder de lat kan staan als de groepsfase van de Conference League in september aanvangt.