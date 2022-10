Pensioenceremonie uitgesteld: Simon verrast Murray en tennist nog even verder

Simon stond tegen de drievoudig grandslamkampioen met 6-4 5-3 achter en het einde van zijn loopbaan leek op dat moment nabij. De nummer 188 van de wereld won echter vier games op een rij, sleepte er een derde set uit en drukte daarin door. Tot grote verbazing van een aantal coryfeeën en de organisatie, die zich al hadden voorbereid op een ceremonie.

Simon was in 2009 de nummer 6 van de wereld. Hij veroverde in zijn loopbaan veertien titels. Hij reikte in 2009 tot de kwartfinales van de Australian Open en haalde in 2015 ook de laatste acht op Wimbledon. Hij maakte eerder al bekend dat dit zijn laatste seizoen zou worden en ontving mede om die reden een wildcard voor het grootste indoortoernooi van Frankrijk.

In de tweede ronde neemt Simon het op tegen de Amerikaan Taylor Fritz.

Eerder op de dag werd Jannik Sinner in de openingsronde uitgeschakeld. De als elfde geplaatste Italiaan verloor met ruime cijfers van de Zwitser Marc-Andrea Hüsler, die zijn debuut maakte op het masterstoernooi. Het werd 6-2 6-3.