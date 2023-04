Internazionale treft Benfica Live CL: Benfica doet wat terug tegen Inter, nog geen goals bij Bayern - City

Door onze Telesportredactie

Na de 3-0 nederlaag in Engeland moet Bayern München in eigen huis er heel hard aan trekken om via Manchester City de halve finales van de Champions League te bereiken. 500 kilometer verderop wil Internazionale de 2-0 zege uit het uitduel tegen Benfica verzilveren. Beide wedstrijden beginnen om 21.00 uur.