WK vrouwen: Japan trekt zege over de streep

De Japanse doelpunten vielen in de eerste helft. Na 23 minuten werd het 1-0 door Mana Iwabuchi, op aangeven van Jun Endo. Yuika Sugasawa maakte er in de 37e minuut 2-0 van, zij scoorde uit een strafschop.

Enkele minuten voor tijd werd het nog even spannend nadat Lana Clelland met een schot van afstand voor de 2-1 had gezorgd, maar de Aziaten gaven de zege niet meer uit handen. Japan was begonnen met een gelijkspel tegen Argentinië. Schotland, debutant, heeft na twee duels nog geen punt.