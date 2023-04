Voetbalsters FC Barcelona naar Eindhoven voor finale Champions League

Fridolina Rolfo en Aitana Bonmati vieren de plaatsing van FC Barcelona Ⓒ ANP/HH

De voetbalsters van FC Barcelona hebben zich ten koste van Chelsea geplaatst voor de finale van de Champions League. Het werd 1-1 in Camp Nou en dat was voor de Spaanse club voldoende voor een plek in de eindstrijd. Vorige week won Barça de uitwedstrijd met 1-0.