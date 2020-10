Ook ’Nieuw Normaal’ bij Leeuwinnen

Feest bij de Oranje Leeuwinnen, die vrijdag de kroon op hun werk zetten en zich definitief plaatsten voor het EK 2022. Ⓒ BSR Agency

GRONINGEN - De Oranje Leeuwinnen legden vrijdagavond in het lege stadion van FC Groningen definitief beslag op een ticket voor het EK 2022, maar tot echt grote vreugde leidde de zege op Estland (7-0) niet. In coronatijd voelt het alsof voor de regerend Europees kampioen - óók op sportief vlak - een Nieuw Normaal is aangebroken.