Helft ’Vollgasfussball’ genoeg voor Feyenoord

Orkun Kökcü haalt doeltreffend uit en opent zo de score voor Feyenoord tegen Slavia Praag. Ⓒ FOTO ANP/HH

ROTTERDAM - De belofte kwam uit Eindhoven van PSV, maar werd in praktijk gebracht in De Kuip. Met Vollgasfussball speelde Feyenoord de Tsjechische kampioen Slavia Praag in de eerste helft op een hoop. De 2-0 voorsprong bij rust bleek uiteindelijk voldoende om na een veel mindere tweede helft de eerste zege (2-1) te boeken in de Conference League. Na het gelijkspel twee weken geleden bij Maccabi Haifa gaan de Rotterdammers aan kop in Groep E.