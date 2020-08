Klopp helpt Liverpool-fans uit droom: geen Messi op Anfield

Dat zei coach Jürgen Klopp van de Engelse kampioen, die zaterdag tegen Arsenal aantreedt op Wembley in de strijd om de Community Shield. „We zijn uiteraard geïnteresseerd, wie wil Messi nu niet in zijn team? Helaas kunnen wij hem niet betalen”, aldus de Duitse succescoach.

De Argentijn heeft te kennen gegeven dat hij weg wil bij de club waar hij al zijn hele carrière speelt. Omdat hij nog een doorlopend contract heeft, is de afkoopsom torenhoog. Die is in zijn contract vastgesteld op 700 miljoen euro. De Franse krant L’Équipe berekende onlangs dat Messi’s salaris bij Barcelona 8,2 miljoen euro per maand bedraagt.

Manchester City

Manchester City zou interesse hebben in Messi. Coach Pep Guardiola, die bij Barcelona samenwerkte met de zesvoudig wereldvoetballer van het jaar, heeft zich volgens mediaberichten sterk gemaakt voor zijn komst. „Dan wordt het nog moeilijker City te verslaan”, zei Klopp. „Voor de Premier League zou het een aanwinst zijn en ik heb hem er graag bij, maar ik vraag me af of het gaat gebeuren.”