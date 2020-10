Onder de indruk van Max Verstappen

Opvallend vond Boot zijn standvastige opstelling rond het racismedebat. „Max stond voor zijn eigen mening en liet zich niet beïnvloeden door anderen. Als een van de weinigen knielde hij niet. Omdat hij juist geen racist is. Voor hem is dit logisch en hij weigerde daarom openlijk te demonstreren. Zo van: je hoeft die vraag niet eens aan mij te stellen, want ik ben geen racist. Het sprak mij aan, omdat hij ondanks zijn leeftijd niet bezweek onder de sociale druk rond een modeverschijnsel.”

Verstappen komt dit weekeinde in actie in Duitsland. Op zondag wordt de Grand Prix van de Eifel verreden. De Formule 1-coureur van Red Bull hoopt zich zaterdag tijdens de kwalificatie een goede startpositie te verschaffen.

Lees ook het volledige interview met Ton Boot, waarin de voormalig topcoach stelt dat tijdens de coronacrisis het vertrouwen tussen volk en regering ontbreekt.

In de nieuwe Formule 1-podcast bespreken voormalig coureur Christijan Albers en onze verslaggever Erik van Haren de toekomst van Max Verstappen bij Red Bull. Verder blikken we vooruit op de aanstaande Grand Prix in Duitsland.

