Koersdirecteur Tour de France Femmes: ’Dit zal het vrouwenwielrennen een boost geven”

Rousse is momenteel aan de slag als commentator bij France Télevisions, vanaf zondag ruilt ze de microfoon voor het directeurschap van de eerste volwaardige editie van een Tour de France voor vrouwen. Zelf schopte ze het tot Frans kampioene in 2012, maar in 2015 hing ze haar fiets aan de haak en koos ze voor een carrière als commentator en consultant in het wielrennen.

De partner van Julian Alaphilippe praat bijzonder bewogen over haar baan als koersdirecteur en gelooft in het potentieel van de koers. „Ik vind het jammer dat ik zelf nooit een Tour de France heb kunnen rijden”, zei ze in een gesprek met het Belgisch persbureau Belga. „Maar ik kan daar niets meer aan veranderen. Het dameswielrennen was in mijn tijd helemaal anders dan vandaag. Ik verdiende gewoon niet genoeg geld. Op drie, vier jaar tijd zijn enorme stappen gezet, maar het werk is nog lang niet gedaan.”

Marion Rousse met haar vriend en wereldkampioen bij de mannen Julian Alaphilippe. Ⓒ ANP/HH

In 2019 werd Luik-Bastenaken-Luik of de Waalse Pijl voor vrouwen niet eens live uitgezonden. Pas sinds 2020 kan je de koers volgen op televisie. „Klopt”, zegt ze. „In mijn tijd was het nog erger en moest je echt zoeken naar koersbeelden. Zelfs je uitslag vinden was al een moeilijkheid (lacht). Als ik ’s avonds naar huis belde, wisten mijn ouders niet eens hoe ik het had gedaan in een wedstrijd. We waren gewoon onzichtbaar. Dat lijkt nu ondenkbaar, maar zo lang geleden is dat niet.”

Enorme boost

Nu start zondag de eerste volwaardige Tour de France voor vrouwen nadat in 2009 de laatste editie van La Grande Boucle Féminine werd verreden en gewonnen door Emma Pooley, Marianne Vos eindigde toen als derde. „Deze Tour zal een enorme boost aan het vrouwenwielrennen geven”, meende Rousse. „Voor het eerst wordt er een Tour voor vrouwen georganiseerd die even groots wordt aangepakt als die van de mannen. Met ASO is er dezelfde organisator, met de start in Parijs, op de dag van de slotrit van de heren. Er zal enorm veel media-aandacht zijn, de hele wereld zal kunnen zien wat vrouwen op de fiets allemaal kunnen. De Tour is een wereldwijd platform, met dagelijks tussen twee en tweeënhalf uur aan uitzendingen, in 190 landen. Dat zal op zijn beurt sponsors lokken en de ploegen ten goede komen. Je hebt dus niet alleen een sportieve, maar ook een economische boost waardoor we opnieuw stappen voorwaarts zetten.”

"Je hebt rolmodellen nodig en die gaan ze nu aan het werk zien in de Tour"

Rousse hoopt dat de Tour ook meer vrouwen op de fiets zet. „Je kan er niet omheen dat er minder vrouwen fietsen in Frankrijk dan bijvoorbeeld in Nederland”, zei ze. „Maar dat is ook het geval voor mannen. Wielrennen is niet sport nummer één in Frankrijk, dat is voetbal. De fietscultuur is hier nog niet helemaal ingebeiteld zoals in Nederland waar iedereen de fiets naar school of het werk neemt. Dat zorgt ervoor dat meisjes later instappen op de fiets en je minder profs hebt. Het is een achterstand die nog volop moet weggewerkt worden, maar ik merk ook hier enorme progressie. Je ziet veel meer dames op de fiets dan vroeger, je ziet veel koppels ook samen fietsen, zoals bijvoorbeeld de cycloversie van Parijs-Roubaix of Luik-Bastenaken-Luik. Dat is een goede zaak, als je de passie voor het fietsen samen deelt, geef je dat ook door aan je kinderen. En nu hebben we de Tour. Voor het eerst kunnen meisjes langs de kant van de weg supporteren voor andere vrouwen. Dat zal ook z’n impact hebben. Je hebt rolmodellen nodig en die gaan ze nu aan het werk zien in de Tour.”

(Het Nieuwsblad)