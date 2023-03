Roglic droogjes na tien keer succes in twintig dagen: ’Ik voel vooruitgang’

In Barcelona kwam Evenepoel wat dat betreft langszij, maar Roglic behield zijn leiderstrui en pakte de eindzege. De vinnige strijd belooft alvast vuurwerk voor de Giro d’Italia (6-28 mei), waarin de rivalen waarschijnlijk met elkaar gaan uitmaken wie in finishplaats Rome de iconische roze leiderstrui om de schouders heeft.

Roglic is aan een indrukwekkende rentree bezig. Het 33-jarige goudhaantje van Jumbo-Visma lag er maandenlang uit na valpartijen in de Tour de France en Vuelta a España, waarna hij ook nog moest revalideren van een schouderoperatie. Op 6 maart keerde hij terug in Tirreno-Adriatico. In de Italiaanse etappekoers boekte Rogla liefst drie ritoverwinningen én de eindzege. „Ik voel vooruitgang na de Tirreno en ben stap voor stap weer aan het opbouwen. Dit soort koersen heb ik nodig om te verbeteren”, zei hij droogjes, alsof de vele zeges die hij binnen twintig dagen greep slechts een voorproefje zijn voor wat voor groots er nog gaat komen. Roglic won de afgelopen weken niet alleen vijf ritten, maar was ook vijf keer de beste in een klassement.

Evenepoel is eveneens met een indrukwekkende reeks bezig. De tien jaar jongere Belg pakte de eindwinst in de UAE Tour en voegde daar dus twee ritzeges in Catalonië aan toe. Tevens kwam de wereldkampioen voor het eerst in zijn regenboogtrui over de eindstreep. „Dat is heel speciaal”, aldus Evenepoel. „Ik kwam hier voor een ritzege en een plek op het eindpodium. Uiteindelijk is het meer geworden dan dat.”