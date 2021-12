Premium Het beste van De Telegraaf

Formule 1-seizoen 2021 in vogelvlucht: tactische gevechten, crashes en inhaalacties Nog één keer nagenieten: zo greep Max Verstappen de macht in de Formule 1

Door Erik van Haren

Max Verstappen was weergaloos in Zandvoort. Ⓒ HH/ANP

Het Formule 1-jaar 2021 gaat de boeken in als een van de meest iconische seizoenen in de historie van de sport. Red Bull en Mercedes vliegen elkaar meermaals in de haren en beide topcoureurs – Max Verstappen en Lewis Hamilton – vechten ook de nodige robbertjes uit. Het is een duel waar de sport na jaren van voorspelbaarheid naar heeft gesnakt. De belangrijkste momenten van het titeljaar van Verstappen op een rij.