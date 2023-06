Spanjaard Márquez vraagteken voor TT Assen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Márquez na vijf crashes in Duitse GP vraagteken voor TT van Assen

19.00 uur: Het is even afwachten of de Spaanse motorracer Marc Márquez komend weekeinde de TT van Assen zal rijden. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP besloot zondag niet te starten in de Grote Prijs van Duitsland nadat hij in het weekeinde al vijf crashes had gemaakt. Bij de laatste valpartij in de warming-up, waarbij hij met 160 kilometer per uur van zijn motor werd geworpen, brak hij een vinger.

De circuitartsen verklaarden hem na onderzoek wel fit voor de race op de Sachsenring, maar tot ieders verrassing besloot Márquez zelf dat hij niet op zijn Honda-motor stapte voor de zevende grand prix van het seizoen. Dat was een half uur voor de start. Hij gaf aan dat hij zich mede door de vele valpartijen niet klaar voelde voor de race. Márquez won in zijn carrière al acht keer de GP van Duitsland in de MotoGP.

Márquez veroverde in 2019 op oppermachtige wijze zijn zesde wereldtitel in de koningsklasse. Daarna is hij gaan kwakkelen door een slepende armblessure en miste hij veel races. Dit jaar brak hij zijn rechterduim door een crash in de openingsrace in Portugal en moest hij weer een tijdje aan de kant blijven. De Spanjaard won in 2018 voor het laatst de TT.

Nederlandse atleten Taam en Oosterwegel op podium bij meerkamp Ratingen

18.20 uur: Meerkamper Rik Taam is in de sterk bezette tienkamp in het Duitse Ratingen als derde geëindigd met een persoonlijk record van 8326 punten. De 26-jarige Noord-Hollander kwam daarmee niet aan de limiet voor de WK in Boedapest later deze zomer (8460 punten), maar hij zal met zijn score flink stijgen op de wereldranglijst en op die manier deelname kunnen afdwingen.

Taam zag de Duitser Niklas Kaul winnen met 8484 punten en de Spanjaard Jorge Ureña tweede worden met 8381 punten. De atleet uit De Rijp noteerde ook persoonlijke records op drie onderdelen: verspringen (7,33), de 400 meter (47,18) en de afsluitende 1500 meter (4.20,99). Hij was op de overige nummers solide, behalve bij het hoogspringen. Hij leverde veel punten in met een hoogte van slechts 1,83 meter.

Emma Oosterwegel eindigde in Ratingen als derde op de zevenkamp met 6209 punten. De 24-jarige atlete uit Deventer kwam daarmee niet in de buurt van haar persoonlijk record van 6440 punten, waarmee ze op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio het brons veroverde. Oosterwegel bleef ook boven de limiet (6480 punten) voor de WK in Boedapest in augustus, maar ze staat zo hoog op de wereldranglijst, dat ze vrijwel zeker is van deelname.

De Duitse Carolin Schäfer won met 6369 punten. Haar landgenote Sophie Weissenberg werd tweede met 6247 punten.

Oosterwegel sloot haar zevenkamp in Ratingen af met de winst op de 800 meter in 2.12,60. Ze presteerde ook goed op de 100 meter horden (13,48), het kogelstoten (14,34), de 200 meter (24,40) en het speerwerpen (52,04), maar scoorde niet veel punten bij het hoog- (1,63) en verspringen (5,83).

Zilver judoka Kamps in grandslamtoernooi van Astana

17.49 uur: Judoka Marit Kamps heeft zilver veroverd op het grandslamtoernooi van Astana in Kazachstan. De 22-jarige Kamps bereikte zonder veel moeite de finale in de klasse boven 78 kilogram, maar daarin boog ze diep voor de Chinese Xu Shiyan. Die legde de Nederlandse al na 39 seconden op haar rug.

Het is Kamps' eerste zilveren medaille op een grand slam. Ze had eerder al eens twee keer brons gewonnen. Ze rekende in aanloop naar de finale af met achtereenvolgens Rinata Ilmatova uit Oezbekistan, Rochele Nunes uit Portugal en Akerke Ramazanova uit Kazachstan.

Karen Stevenson reikte in de klasse boven 78 kilogram via de herkansingen tot de strijd om het brons. Dat gevecht verloor ze van Ramazanova. In de klasse tot 78 kg wist Lieke Derks ook via de herkansingen de strijd om het brons te halen. Daarin was de Française Fanny Estelle Posvite de sterkste.

Beste invaller Williams stopt na zeventien seizoenen NBA

17.12 uur: De Amerikaanse basketballer Lou Williams beëindigt na zeventien seizoenen zijn carrière in de NBA. De 36-jarige Williams speelde in totaal 1123 wedstrijden en kwam voor zes verschillende teams uit. Hij vergaarde vooral faam als invaller. Tot drie keer toe werd hij uitgeroepen tot beste invaller van het seizoen, de zogeheten Sixth Man of the Year.

Williams' laatste club was Atlanta Hawks. Hij speelde ook voor Philadelphia 76ers, Toronto Raptors, Los Angeles Lakers, Houston Rockets en Los Angeles Clippers. Hij was zelden basisspeler en gaat de NBA-boeken in als invaller met de meeste punten, namelijk 13.396.

Nederland met drie schoonspringers naar Europese Spelen en WK

16.33 uur: Nederland doet met drie schoonspringers mee aan de Europese Spelen en het WK. Zwembond KNZB meldt dat Else Praasterink, Inge Jansen en Celine van Duijn worden afgevaardigd voor de twee evenementen. De Europese Spelen zijn van 21 juni tot en met 2 juli in Krakau in Polen en het WK van 14 tot en met 30 juli in Fukuoka in Japan.

Na de Olympische Spelen van twee jaar geleden in Tokio, namen zowel de 30-jarige Van Duijn (blessures) als de 29-jarige Jansen (zwangerschap) een pauze. Ze misten allebei het WK en EK in 2022. Van Duijn en Jansen hopen zich te kwalificeren voor de Spelen van volgend jaar in Parijs.

De Nederlandse schoonspringers komen na de Europese Spelen op 27 juni terug naar Nederland en vertrekken 3 juli naar Japan.

Boot GUYOT Team Europe te gehavend voor finale Ocean Race in Genua

15.02 uur: De boot van GUYOT Team Europe kan naar alle waarschijnlijkheid niet op tijd worden gerepareerd om mee te doen aan de finale van de Ocean Race in Genua, waar nog een havenrace is. Na de aanvaring met de boot van 11th Hour Racing Team voor de kust van Scheveningen op donderdag, blijkt de schade te groot.

Er is een tijdelijke reparatie aan de boot uitgevoerd. In thuishaven Les Sable d’Olonne volgt een volledige reparatie, meldt het team.

Bekijk ook: VIDEO Twee zeilboten knallen nabij Haagse kust hard tegen elkaar tijdens The Ocean Race

„We hebben de afgelopen zes maanden met alle andere teams doorgebracht. We hebben nu een band samen. We kunnen de aankomst van de boten in Genua niet missen” zegt schipper Benjamin Dutreux. „Ons hele team zal in Genua zijn om de boten te verwelkomen. Of onze boot er ook is of niet, verandert niets. Dit gaat om mensen. We willen er allemaal bij zijn om het einde van dit avontuur met elkaar te delen.”

Het team van 11th Hour Racing Team werkt in Den Haag nog steeds om de boot op tijd hersteld te hebben voor de finale in Genua. De laatste havenrace daar is op 1 juli. „De tijd, de moeite, het vakmanschap, de toewijding: het is ongelooflijk”, stelt schipper Charlie Enright.

Pieterse boekt overtuigend tweede wereldbekerzege op mountainbike

14.32 uur: Mountainbikester Puck Pieterse heeft voor de tweede keer dit seizoen een wereldbekerwedstrijd gewonnen. De 21-jarige Amersfoortse was van begin tot eind oppermachtig in het Oostenrijkse Leogang en finishte uiteindelijk 38 seconden eerder dan Mona Mitterwallner. De Oostenrijkse hield op haar beurt landgenote Laura Stigger achter zich.

Pieterse kwam al vroeg aan de leiding. In de eerste ronde kwam Alessandra Keller uit Zwitserland nog even langszij, maar vervolgens nam Pieterse weer over en bouwde haar voorsprong uit.

Directeur Völler houdt vertrouwen in Duitse bondscoach Flick

14.15 uur: Hansi Flick hoeft niet te vrezen voor zijn baan als bondscoach van de Duitse voetballers. Dat heeft Rudi Völler, directeur bij de Duitse voetbalbond, zondag gezegd op een persconferentie.

„Natuurlijk blijft Hansi Flick coach. Hij staat niet ter discussie”, aldus Völler. „Flick is een absolute toptrainer die met zijn staf elke dag bezig is om ervoor te zorgen dat Duitsland volgend jaar een goed EK speelt. Het is natuurlijk niet fijn dat hij kritiek krijgt en met tegenwind te maken heeft. Maar hij is een professional. Soms voelt het oneerlijk, maar het hoort erbij. Dat is het lot van een coach, of het nu in de Bundesliga is of bij het nationale team. Daar moet je tegen kunnen. Hansi kan dat.”

Duitsland verloor vrijdag een oefenwedstrijd van Polen (1-0) en wist eerder in de week ook al niet te winnen van Oekraïne (3-3). Omdat Duitsland volgend jaar het EK organiseert, hoeft het elftal van Flick geen kwalificatiewedstrijden te spelen. Dinsdag volgt in Gelsenkirchen een oefenduel met Colombia.

Van de laatste vijftien wedstrijden won Duitsland er slechts vier. Na het behalen van de wereldtitel in 2014, strandden de Duitsers op de WK’s van 2018 en 2022 in de groepsfase.

Jong Oranje krijgt in eerste groepsduel op EK te maken met Openda

13.34 uur: Loïs Openda kan woensdag meedoen in de eerste groepswedstrijd van Jong België op het Europees kampioenschap tegen Jong Oranje. De aanvaller kreeg zondag van bondscoach Domenico Tedesco te horen dat hij niet bij de selectie van België blijft voor de EK-kwalificatiewedstrijd van dinsdag tegen Estland.

Openda, voormalig speler van Vitesse, reist nu naar Georgië om aan te sluiten bij de beloften. Aster Vranckx, Ameen Al-Dakhil en Olivier Deman blijven wel bij de selectie van de A-ploeg van België. Zij gaan pas na de ontmoeting met Estland naar Georgië en doen dus woensdag normaal gesproken nog niet mee tegen Jong Oranje.

België speelde zaterdag in de EK-kwalificatie gelijk tegen Oostenrijk (1-1).

Jong Oranje en Jong België zijn op het EK, dat naast in Georgië ook in Roemenië wordt gehouden, ingedeeld in een poule met Jong Portugal en Jong Georgië.

Motorcoureur Veijer crasht na sterke start op Sachsenring

12.18 uur: De Nederlandse motorcoureur Collin Veijer is na een sterke start al vroeg gecrasht in de Grote Prijs van Duitsland in de Moto3. De 18-jarige Staphorster reed op zijn Husqvarna vanaf de vierde startplek gelijk naar de koppositie, maar kwam in de derde ronde ten val op de Sachsenring. Veijer moest de strijd staken en zag Deniz Öncü uit Turkije vervolgens winnen.

„Het was een domme val”, reageerde Veijer bij Ziggo Sport. „Ik ging te laat op de rem. Ik was ook wat nerveus, ik probeerde bij te blijven. Het was mooi dat ik de eerste twee rondjes met de grote jongens kon meerijden, maar het is nog niet realistisch dat ik dat al een hele race kan. Ik neem deze ervaring wel mee naar de volgende race, in Assen.” De TT is volgende week.

Voor Veijer was de vierde startplek zijn beste tot nu toe in zijn debuutseizoen. Vorige week vestigde de tiener een persoonlijk record door als zesde te eindigen in de Grote Prijs van Italië.

In de Moto2 kwam ook de als vijftiende gestarte Nederlander Bo Bendsneyder ten val. In de eerste bocht reed de Rotterdammer op zijn Kalex achterop de motor van een andere coureur, waarna Bendsneyder een stukje de lucht in vloog. De Nederlander ondergaat een medische controle. Na tien rondes hadden al vijf coureurs de strijd gestaakt

Golfers Clark en Fowler delen koppositie voor slotdag US Open

10.59 uur: De Amerikanen Wyndham Clark en Rickie Fowler gaan met nog één ronde te gaan samen aan de leiding op de US Open. Clark noteerde zaterdag een ronde van 69 slagen (1 onder het baangemiddelde) op de Los Angeles Country Club, waarmee hij de achterstand op zijn landgenoot goedmaakte. Fowler bleef op de derde dag precies op het baangemiddelde.

De 34-jarige Fowler uit Californië maakte op de openingsdag van het majortoernooi indruk met een score van 62. Dat was een record voor de eerste ronde. Op de tweede dag liep het iets minder met een ronde van 68. Nu staat hij samen met Clark op een totaal van 200 slagen (-10). De Noord-Ier Rory McIlroy, de winnaar van 2011 en vier majortitels in totaal, volgt met één slag meer.

Clark en Fowler wachten allebei nog op hun eerste majortitel.

Winter en Ten Cate grijpen met Suriname naast deelname Gold Cup

10.33 uur: Het is trainers Aron Winter en Henk ten Cate met de Surinaamse voetballers niet gelukt zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Gold Cup. Al in de eerste voorronde van het landentoernooi ging het mis, tegen Puerto Rico. Na de reguliere speeltijd stond het 0-0, waarna de Puerto Ricanen de strafschoppen beter namen.

Bij Suriname stonden onder anderen voormalig Eredivisiespelers Sheraldo Becker en Diego Biseswar in de basis. De gemiste strafschop van oud-Feyenoorder Mitchell te Vrede bleek uiteindelijk fataal. Ook doelman Warner Hahn kon de Gold Cup-ambities van het land niet meer redden.

Winter werd vorig jaar aangesteld als tijdelijke bondscoach van ’Natio’, de bijnaam van het elftal. Assistent Ten Cate werd vorige maand aan de technische staf toegevoegd, met als ambitie om de eindronde van de Gold Cup te halen en het wereldkampioenschap. Aan de Gold Cup van later deze maand doen onder meer Mexico en de Verenigde Staten mee. Curaçao werd eerder dit weekend in de voorronde al uitgeschakeld.

Volleybalsters tonen betere vorm ook met winst tegen Bulgarije

09.51 uur: De volleybalsters van Oranje hebben hun betere vorm in de Nations League ook tegen Bulgarije getoond. De jonge ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg de mondiale nummer 16 overtuigend met 26-24 25-17 25-17. Nederland staat zelf dertiende. De plek op de wereldranglijst is belangrijk voor plaatsing voor de Spelen van volgend jaar.

In de eerste set kreeg Nederland nog drie setpunten tegen, maar in de twee volgende sets liet Oranje Bulgarije niet zo ver komen. Jolien Knollema was topscorer aan de kant van Nederland met 11 punten.

Zaterdag verloor de ploeg van de Duitser Koslowski ondanks een wedstrijdpunt nog net aan van topland Italië. Tegen Polen boekte Oranje vrijdag de eerste zege in de Nations League van dit jaar na vijf nederlagen.

Oranje sluit de tweede Nations League-week, in Hongkong, af als dertiende van de poule van zestien. De volleybalsters blijven in Azië voor de volgende speelweek, later deze maand in de Thaise hoofdstad Bangkok.