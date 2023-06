Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Golfers Clark en Fowler delen koppositie voor slotdag US Open

10.59 uur: De Amerikanen Wyndham Clark en Rickie Fowler gaan met nog één ronde te gaan samen aan de leiding op de US Open. Clark noteerde zaterdag een ronde van 69 slagen (1 onder het baangemiddelde) op de Los Angeles Country Club, waarmee hij de achterstand op zijn landgenoot goedmaakte. Fowler bleef op de derde dag precies op het baangemiddelde.

De 34-jarige Fowler uit Californië maakte op de openingsdag van het majortoernooi indruk met een score van 62. Dat was een record voor de eerste ronde. Op de tweede dag liep het iets minder met een ronde van 68. Nu staat hij samen met Clark op een totaal van 200 slagen (-10). De Noord-Ier Rory McIlroy, de winnaar van 2011 en vier majortitels in totaal, volgt met één slag meer.

Clark en Fowler wachten allebei nog op hun eerste majortitel.

Winter en Ten Cate grijpen met Suriname naast deelname Gold Cup

10.33 uur: Het is trainers Aron Winter en Henk ten Cate met de Surinaamse voetballers niet gelukt zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Gold Cup. Al in de eerste voorronde van het landentoernooi ging het mis, tegen Puerto Rico. Na de reguliere speeltijd stond het 0-0, waarna de Puerto Ricanen de strafschoppen beter namen.

Bij Suriname stonden onder anderen voormalig Eredivisiespelers Sheraldo Becker en Diego Biseswar in de basis. De gemiste strafschop van oud-Feyenoorder Mitchell te Vrede bleek uiteindelijk fataal. Ook doelman Warner Hahn kon de Gold Cup-ambities van het land niet meer redden.

Winter werd vorig jaar aangesteld als tijdelijke bondscoach van 'Natio', de bijnaam van het elftal. Assistent Ten Cate werd vorige maand aan de technische staf toegevoegd, met als ambitie om de eindronde van de Gold Cup te halen en het wereldkampioenschap. Aan de Gold Cup van later deze maand doen onder meer Mexico en de Verenigde Staten mee. Curaçao werd eerder dit weekend in de voorronde al uitgeschakeld.

Volleybalsters tonen betere vorm ook met winst tegen Bulgarije

09.51 uur: De volleybalsters van Oranje hebben hun betere vorm in de Nations League ook tegen Bulgarije getoond. De jonge ploeg van bondscoach Felix Koslowski versloeg de mondiale nummer 16 overtuigend met 26-24 25-17 25-17. Nederland staat zelf dertiende. De plek op de wereldranglijst is belangrijk voor plaatsing voor de Spelen van volgend jaar.

In de eerste set kreeg Nederland nog drie setpunten tegen, maar in de twee volgende sets liet Oranje Bulgarije niet zo ver komen. Jolien Knollema was topscorer aan de kant van Nederland met 11 punten.

Zaterdag verloor de ploeg van de Duitser Koslowski ondanks een wedstrijdpunt nog net aan van topland Italië. Tegen Polen boekte Oranje vrijdag de eerste zege in de Nations League van dit jaar na vijf nederlagen.

Oranje sluit de tweede Nations League-week, in Hongkong, af als dertiende van de poule van zestien. De volleybalsters blijven in Azië voor de volgende speelweek, later deze maand in de Thaise hoofdstad Bangkok.