Van Basten een week niet bij Fox Sports

De gage die Van Basten normaal krijgt, wordt geschonken aan het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD), ter bevordering van het bewustzijn en kennis over de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog.

„Van Basten schoot mis met een verkeerde grap op een verkeerd moment”, licht de zender toe. „Wat er is gebeurd, was dom en ongepast en FOX Sports neemt afstand van hetgeen zaterdagavond in de uitzending door Marco is gezegd.” Van Basten deed zijn uitspraak tijdens de wedstrijd tussen Ajax en Heracles Almelo, waar hij als analist optrad. Hans Kraay junior interviewde de Duitse trainer van Heracles, Frank Wormuth, waarna Van Basten het slechte Duits van Kraay bespotte met de opmerking ’Sieg Heil’. Die opmerking was onbedoeld hoorbaar voor de tv-kijker.

Van Basten maakte zaterdag direct excuses voor zijn opmerking. De zender deed dat zondagochtend nogmaals tijdens het programma Goedemorgen Eredivisie bij monde van presentator Milan van Dongen. „De opmerking was uitermate ongepast”, benadrukte ook woordvoerder Maarten van Rooijen van Fox Networks. „Dezelfde avond nog heeft Marco van Basten contact opgenomen met Wormuth om uitleg te geven en zijn excuses te maken. Die werden ook aanvaard. Het was een serieuze misstap.”

Wormuth

Wormuth reageerde onderkoeld op het incident. „Ik voel me er niet door aangesproken en ik vind dat ik er verder buiten sta”, aldus de Duitser, die zaterdagavond rond middernacht werd gebeld door Van Basten.

„Hij heeft me zijn excuses gemaakt en gezegd dat het een slechte grap was geweest. Het was ook niet op mij gericht geweest, maar een opmerking naar aanleiding van het slechte Duits van Hans Kraay. Ik heb hem in het Nederlands geantwoord, dat ik me niet aangesproken voelde en dat hij mij geen excuses hoefde te maken. Hij heeft een slecht gelukte grap gemaakt en daarmee mensen echt geshockeerd. Het is aan hem om hiermee om te gaan. In het gesprek heb ik gemerkt dat het allemaal heel pijnlijk was voor Marco. In een opwelling heeft hij wat gezegd en dat berouwt hem zeer. Hij is geen slecht mens, maar op een verloren moment heeft hij iets verkeerds gezegd.”