Protest judoka Kim Polling tegen missen Tokio haalt opnieuw niets uit

Daarmee werd het derde protest van de meervoudig Europees kampioene afgewezen. Binnen haar eigen organisatie heeft Polling nu geen verdere beroepsmogelijkheden meer.

Polling had bezwaar gemaakt bij het bondsbestuur omdat zij het oneens is met de keuze van de selectiecommissie om Sanne van Dijke in de klasse tot 70 kilogram af te vaardigen naar de Olympische Spelen in Tokio. Van Dijke veroverde onlangs in Lissabon de Europese titel.

„Alles afwegende komt het bondsbestuur tot de conclusie dat de kwalificatieprocedure op juiste wijze is gevolgd en de keuze om Sanne van Dijke te selecteren op juiste wijze tot stand is gekomen”, zegt de judobond in een verklaring. Ook is volgens het bondsbestuur niet gebleken dat de keuze voor Van Dijke naar algemene maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

„Het is definitief, ik ga niet naar de Olympische Spelen”, reageerde Polling. „Ik ben daarover zeer teleurgesteld en verbijsterd. Verbijsterd over de tenenkrommende reactie die ik vandaag heb gekregen en over het verloop van de bezwaarprocedure. In drie instanties zijn de olympische coaches, wier input doorslaggevend is geweest bij de procedure, niet bevraagd. In geen enkele van de drie stappen in dit proces is de zaak inhoudelijk opnieuw bekeken.”

Eerdere bezwaren van Polling werden door de selectiecommissie en de bezwaarcommissie ook ongegrond verklaard.