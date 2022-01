Inbraak in woning Karim Benzema tijdens Real Madrid -Elche

Real speelde met 2-2 gelijk, maar de ellende van Benzema ging na de wedstrijd verder. De Spaanse politie meldt dat er zondagavond tijdens het La Liga-duel is ingebroken in zijn woning.

Een groep dieven zou het huis van de 34-jarige Franse spits zijn binnengedrongen toen er niemand aanwezig was. Het is nog onduidelijk wat de schade is en wat er precies is gestolen.

Het is niet de eerste keer dat Benzema het slachtoffer is van een inbraak tijdens in een wedstrijd, in februari 2019 is het hem al eens overkomen tijdens de Clasico.