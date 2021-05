Daniil Medvedev en Naomi Osaka stranden op gravel van Rome

De 25-jarige Medvedev die zich vorige maand moest afmelden voor het toernooi van Monte Carlo na een positieve coronatest, kwam in Madrid niet verder dan de derde ronde. In Rome kwam hij er niet aan te pas in de tweede ronde tegen Karatsev, de nummer 27 van de wereld.

Karatsev won twee keer de opslagbeurt van Medvedev in de eerste set en pakte de set overtuigend met 6-2. In de tweede set had hij aan een breakpoint genoeg. Op 5-4 sloeg hij meteen toe op zijn eerste van drie matchpoints.

Osaka

Naomi Osaka is ook in de tweede ronde uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Japanse verloor in twee sets van de Amerikaanse Jessica Pegula: 7-6 (2) 6-2. In het toernooi van Madrid strandde Osaka ook in de tweede ronde.

De viervoudige grandslamwinnares had een bye in de eerste ronde, maar kwam niet in haar spel in de partij tegen de nummer 31 van de wereldranglijst. In de eerste set sloeg Pegula toe in de tiebreak. In de tweede brak ze drie keer de opslagbeurt van haar opponente.

Osaka heeft zeven titels, maar won die allemaal op hardcourt. Op gravel was ze nog niet zo succesvol en op het grandslamtoernooi van Parijs kwam ze tot nu toe niet verder dan de derde ronde.

De als eerste geplaatste Ashleigh Barty won eenvoudig van de Jaroslava Sjedova uit Kazachstan: 6-4 6-1.