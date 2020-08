Video - Roger Federer bezorgt Italiaanse meisjes de verrassing van hun leven

De 13-jarige Vittoria en 11-jarige Carola kregen op 10 juli de verrassing van hun leven. Terwijl ze voor de camera vertelden over hun liefde voor tennis en voor Roger Federer kwam de Zwitser doodleuk hun dakterras oplopen. De winnaar van twintig grandslamtoernooien speelde op het dakterras een potje tennis met de dolblije meiden.

Ook Federer, die dit seizoen door een knieoperatie niet meer in actie komt, genoot met volle teugen. „Voor mij persoonlijk was dit een heel speciaal moment in mijn loopbaan als tennisser. Het is geweldig om fans of kinderen te verrassen, zoals Vittoria en Carola.”