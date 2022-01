Alle kaarten Oranje-zaalvoetballers uitverkocht voor duel met Servië

Woensdagochtend ging de ticketsale voor het EK Futsal voor de tweede keer van start. Binnen enkele uren waren een groot aantal wedstrijden al volledig uitverkocht, waaronder de duels van vrijdag in Groningen en Amsterdam.

KWARTFINALES

Ook voor de twee halve finales en de finale, alle drie de duels worden (net als de vier kwartfinales) in de Ziggo Dome gespeeld, zijn geen kaartjes meer te verkrijgen. Alleen voor de wedstrijden op zaterdag in Groep C en D in zowel MartiniPlaza als de Ziggo Dome en de vier kwartfinales zijn nog voldoende kaarten beschikbaar.

Indien de Nederlandse zaalvoetballers vrijdagavond doorstoten naar de knock-outfase, dan staat hun kwartfinale gepland op maandagavond. Oranje zal het dan opnemen tegen de winnaar van Groep B. In die poule neemt het sterke Kazachstan de koppositie in.

ORANJE SCENARIO

De Nederlandse zaalvoetballers staan in punten (drie) gelijk met Oekraïne, dat echter een beter doelsaldo heeft. Portugal gaat na twee speelrondes in Groep A aan de leiding met zes punten, terwijl Servië puntloos laatste staat. Mocht titelverdediger en wereldkampioen Portugal ‘gewoon’ zijn werk doen en winnen van Oekraïne, dan heeft Oranje vrijdagavond aan een gelijkspel genoeg om de kwartfinale te bereiken.