Historische winst Girmay in Gent-Wevelgem, wereldkampioene klopt Marianne Vos

De finale werd geopend kort na de eerste passage van de Kemmelberg. Een groep van twintig man met daarbij onder meer Dylan van Baarle en Mike Teunissen reed weg, maar uiteindelijk werden zij weer ingerekend door het peloton. Daar was inmiddels wel Dylan Groenewegen weggevallen vanwege een lekke band. Bij de tweede passage loste ook de volgende Nederlandse sprinttroef Fabio Jakobsen.

Ondertussen trokken vooraan Kasper Asgreen en Wout van Aert door, waardoor het peloton werd geredueerd tot een man of 40. Tijdens de derde en laatste passage was het Van Aert die nogmaals de forsing voerde en ontstond er een kleine elitegroep van negen met Van Baarle als enige Nederlander. De voorsprong was echter te klein.

Na de hergroeping reden Jasper Stuyven, Dries Van Gestel, Christophe Laporte en Biniam Girmay weg. Zij sloegen al snel een gat met de rest. Ondanks dat de groep achtervolgers nog groot was, waren de krachten bij de helpers simpelweg niet aanwezig om het kwartet te achterhalen. In de laatste kilometers werd het verschil toch nog rap kleiner, omdat er wat meer gespeculeerd werd voorin, maar de groep kwam te laat.

Laporte moest vanaf kop af aangaan, maar kon de Eritreeër niet meer opvangen. De Fransman zag de oppermachtige Girmay zijn handen in de lucht steken. Van Gestel werd derde.

Girmay zou aanvankelijk Gent-Wevelgem niet eens rijden, maar werd uiteindelijk toch opgeroepen. De renner - die zaterdag pas 22 jaar wordt - verzilverde die keuze met winst.

Wereldkampioene Basalmo klopt Vos

De negende editie van Gent-Wevelgem voor vrouwen is gewonnen door wereldkampioene Elisa Balsamo. De renster van Trek was in de sprint Marianne Vos de baas, die vorig jaar de klassieker op haar naam schreef.

Net zoals bij de mannen gold ook in deze koers de Kemmelberg als belangrijkste scherprechter. Tijdens de tweede en laatste passage trok Grace Brown het peloton uiteen, maar toch bleef er een behoorlijk grote groep over die naar Wevelgem trok.

De topfavoriete voor een massasprint zat daar echter niet meer bij. Lorena Wiebes was al uit de wedstrijd gestapt na een val. Daardoor was er weinig controle met veel aanvallen, maar niemand raakte echt weg. Marianne Vos bemoeide zich niet met de debatten, zij spaarde zich net als enkele anderen voor de sprint.

Brown probeerde die echter te ontlopen met een aanval op minder dan vier kilometer. Ze sloeg al snel een aardig gat, maar de Australische werd toch nog gegrepen. Vos kon dus sprinten voor de zege, maar moest net zoals op het WK afgelopen jaar haar meerdere erkennen in Elisa Balsamo.

Balsamo roemt ploeggenotes

Balsamo roemde haar ploeggenotes, onder wie Ellen van Dijk, Shirin van Anrooij en de Italiaanse Elisa Longo-Borghini. „Er waren in de laatste kilometers heel veel aanvallen. Het team is daar perfect mee omgegaan. Ellen, Shirin en Elisa waren zo sterk”, vertelde de winnares bij Sporza.

Van Dijk was zelf in het vlakke stuk naar Wevelgem in een kopgroep beland waarin Balsamo ontbrak. Ze moest zich terug laten zakken en sleepte toen de groep met haar kopvrouw weer naar de kop van de koers. „Het geeft voldoening”, vertelde ze. „Elisa is heel dankbaar en bescheiden. Ik vind het bijzonder hoe zij het elke keer weer flikt. Daar heb ik diep respect voor. Op deze manier is het echt heel fijn om voor iemand het werk op te knappen.”

Van Dijk moest ook nog achter de op ruim 2 kilometer voor de streep ontsnapte Australische Grace Brown aan. Brown was sowieso actief want ook op de laatste doorkomst op de Kemmelberg had ze het geprobeerd. In de grote groep die daarna koers zette richting Wevelgem was SD Worx goed vertegenwoordigd. De Nederlandse topploeg deed pogingen met onder meer Chantal van den Broek-Blaak en had ook nog Lotte Kopecky achter de hand. De Belgische, al twee keer tweede in Wevelgem, was de troef in de sprint maar moest ditmaal genoegen nemen met de vierde plaats.

Higuita wint in Catalonië

De Colombiaan Sergio Higuita heeft de Ronde van Catalonië gewonnen. De zege in de slotetappe, met zes keer de doorkomst op de olympische berg Montjuïc in Barcelona, ging naar de Italiaan Andrea Bagioli. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl was in de sprint net iets sneller dan de Hongaar Attila Valter en de Spanjaard Fernando Barceló. Sam Oomen was op de twaalfde plaats de eerste Nederlander.

Higuita, die uitkomt voor Bora-hansgrohe, had op de voorlaatste dag de leiderstrui veroverd door als tweede te eindigen achter de Ecuadoraan Richard Carapaz. Eerder dit jaar won hij een rit in de Ronde van de Algarve.

Sergio Higuita. Ⓒ ANP/HH

Carapaz sloot de Ronde van Catalonië als tweede af. Hij eindigde net voor de Portugees João Almeida, een van de zes verschillende leiders die de zevendaagse rittenkoers de afgelopen week had. Wout Poels, als nummer 6 in het klassement aan de laatste etappe begonnen, haakte vroeg in de rit af wegens maagklachten. Nu werd Oomen de eerste Nederlander in het eindklassement: tiende.

Steven Kruijswijk deed samen met de Fransman Quentin Pacher op ruim 35 kilometer voor de finish een poging weg te rijden uit de groep favorieten. Het tweetal bleef vooruit tot op de voorlaatste beklimming van de Montjuïc, toen de strijd achter hen ontbrandde. De Noor Tobias Johannessen was daarna de eerste aanvaller, maar Higuita hield de controle waarna een groep van zo’n twintig renners om de dagzege sprintte.

Bagioli was de snelste, al had de 23-jarige Italiaan niet meteen door dat hij de winnaar was. „Ik was pas kort voor de finish aangesloten en dacht dat er nog iemand vooruit reed”, vertelde de renner van Quick-Step.

Higuita (24) begroette zijn eerste eindzege van een rittenkoers in de WorldTour met grote vreugde. „Ik ben heel gelukkig. Met dank aan de ploeg kon ik vandaag mijn voorsprong verdedigen”, aldus de Colombiaan, die afgelopen winter EF Education verruilde voor Bora-hansgrohe.