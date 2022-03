Wout Poels geeft op in slotrit Catalonië, eindzege voor Sergio Higuita

Higuita, die uitkomt voor Bora-hansgrohe, had op de voorlaatste dag de leiderstrui veroverd door als tweede te eindigen achter de Ecuadoraan Richard Carapaz. Eerder dit jaar won hij een rit in de Ronde van de Algarve.

Carapaz sloot de Ronde van Catalonië als tweede af. Hij eindigde net voor de Portugees João Almeida, een van de zes verschillende leiders die de zevendaagse rittenkoers de afgelopen week had. Wout Poels, als nummer 6 in het klassement aan de laatste etappe begonnen, haakte vroeg in de rit af wegens maagklachten. Nu werd Oomen de eerste Nederlander in het eindklassement: tiende.

Steven Kruijswijk deed samen met de Fransman Quentin Pacher op ruim 35 kilometer voor de finish een poging weg te rijden uit de groep favorieten. Het tweetal bleef vooruit tot op de voorlaatste beklimming van de Montjuïc, toen de strijd achter hen ontbrandde. De Noor Tobias Johannessen was daarna de eerste aanvaller, maar Higuita hield de controle waarna een groep van zo'n twintig renners om de dagzege sprintte.

Bagioli was de snelste, al had de 23-jarige Italiaan niet meteen door dat hij de winnaar was. "Ik was pas kort voor de finish aangesloten en dacht dat er nog iemand vooruit reed", vertelde de renner van Quick-Step.

Higuita (24) begroette zijn eerste eindzege van een rittenkoers in de WorldTour met grote vreugde. "Ik ben heel gelukkig. Met dank aan de ploeg kon ik vandaag mijn voorsprong verdedigen", aldus de Colombiaan, die afgelopen winter EF Education verruilde voor Bora-hansgrohe.