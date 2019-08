Klopp over vrouwelijke arbiter: ’Ik zal me gedragen’

„Eindelijk, het werd tijd”, stelde Klopp. „Ik ben blij dat ik deel uitmaak van dit historische moment. Het is een slimme beslissing om vrouwen een heel belangrijke match te laten fluiten. Het is de eerste keer, maar hopelijk niet de laatste.”

Klopp, die soms flink tekeer kan gaan langs de lijn, was serieus, maar sloot af met een grapje. „Ik zal mij zo goed mogelijk gedragen, anders wordt mijn moeder kwaad zijn.”

Chelsea-trainer Frank Lampard staat de media te woord. Ⓒ EPA

Lampard is eveneens enthousiast over de aanstelling van Frappart, die deze zomer ook de finale van het WK voor vrouwen tussen de Verenigde Staten en Nederland floot.

„Dit is historisch en een stap in de goeie richting. De aandacht voor het vrouwenvoetbal kwam traag op gang, maar nu zetten we stappen. We keken de voorbije zomer met z’n allen naar het WK voor vrouwen, het respect en de belangstelling voor het spelletje groeit. Er is nog een lange weg te gaan, maar dit is al een enorm belangrijk moment.”

