Frenkie de Jong deelt compliment uit aan Steven Bergwijn

De Jong kreeg onder meer een vraag over wie het hem op het veld het moeilijkst heeft gemaakt. „Het is wel lastig”, begon de oud-Ajacied zijn antwoord.

„Want ik speel tijdens een wedstrijd natuurlijk niet alleen maar tegenover één speler. Maar bij Ajax stond ik weleens als centrale verdediger opgesteld en speelden we tegen PSV. Steven Bergwijn is dan denk ik de moeilijkste tegenstander voor mij. Hij speelt nu bij Tottenham Hotspur.”

Frenkie de Jong in duel met Steven Bergwijn tijdens Ajax-PSV in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ BSR

Toen De Jong gevraagd werd naar welke voetbalshirts hij thuis heeft liggen, werd onbedoeld een pijnlijke wond opengereten. „Ik heb er hier in Amsterdam een paar. De meeste liggen in Barcelona. Ik heb er hier een van Lucas Moura, van de heenwedstrijd tegen Tottenham Hotspur. In de return maakte hij een hattrick en werden we uitgeschakeld met Ajax. Het doet nog een beetje pijn als ik het shirt zie. Ik heb ook nog shirts van Kylian Mbappé en Mario Mandzukic en een van mezelf van het Nederlands elftal.”

Frenkie de Jong moet in de achtervolging bij Lucas Moura. Ⓒ AFP

Over zijn start bij FC Barcelona, dat 75 miljoen euro (door bonussen maximaal 86 miljoen euro) voor hem neertelde, is De Jong gematigd tevreden. „Het ging niet slecht. Ik kom veel aan spelen toe, daar ben ik blij mee in mijn eerste seizoen. Maar ik kan wel beter. Sommige wedstrijden waren goed, andere wat minder. Ik kan beter dan ik tot nu toe heb gedaan. Ik ben wel tevreden, maar ook niet helemaal.”