Doekt valt voor Botic van de Zandschulp op Roland Garros

Botic van de Zandschulp struikelt in de tweede ronde van Roland Garros. Ⓒ EPA

Een slechte beurt van Nederland in het enkelspel op Roland Garros. Na Kiki Bertens en Arantxa Rus, die alle twee al in de openingsronde werden uitgeschakeld, ligt ook de laatste Nederlandse tennisser eruit in het enkelspel. Botic van de Zandschulp strandde in Parijs in de tweede ronde.