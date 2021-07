Memphis Depay donderdag officieel gepresenteerd bij FC Barcelona

Depay, die overkomt van Olympique Lyon, arriveerde maandag in Barcelona. De 27-jarige aanvaller vertelde dat hij veel zin heeft in zijn Spaanse avontuur en kijkt ook uit naar de hernieuwde samenwerking met trainer Ronald Koeman.

„Ik heb denk ik met hem bij het Nederlands elftal de grootste stappen gezet”, liet Depay weten. „Onder hem was ik erg belangrijk. Hij gaf me veel vertrouwen en steunde mij ook toen ik geblesseerd was. Hij heeft gezien hoe ik me heb teruggevochten. Hij steunde me ook volledig om naar Barcelona te komen, de grootste club ter wereld. Ik ben erg blij dat hij hier is. Ik ben klaar om natuurlijk ook voor hem te strijden.”

Koeman wees op de sterke ontwikkeling die Depay heeft doorgemaakt. „Hij heeft al veel stappen gezet. Van Manchester United naar Lyon in Frankrijk, waar hij aanvoerder was van het elftal. FC Barcelona is geen Lyon, Barcelona is groter. Hij heeft een goede leeftijd en kan op meerdere posities spelen in de aanval. Hij scoort en geeft assists en zal de concurrentiestrijd tussen onze aanvallers vergroten.”