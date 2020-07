Advocaat heeft geen plek voor Vente: ’Geen leuk nieuws’

Vente zal zich in de beloftencompetitie met het elftal onder 21 jaar van Feyenoord opnieuw in de kijker moeten spelen.

„Het is denk ik voor mij niet het ideale scenario”, geeft Vente toe bij RTV Rijnmond. „Ik had het liefst gewoon met het eerste meegedaan. Maar goed, ik las het ook op internet en dat was geen leuk nieuws. Nu moet ik er alles aan doen om te laten zien dat ik het wél kan.”

Vente was voor Feyenoord in 23 Eredivisie-wedstrijden actief. In het afgelopen seizoen werd hij verhuurd aan RKC Waalwijk, waarvoor hij in de Eredivisie niet tot scoren kwam.