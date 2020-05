Steeds meer speculaties over gevecht bokslegendes Tyson en Holyfield

„Mijn eerste week in de sportschool, ik voel me geweldig en kijk er naar uit meer te gaan trainen en de intensiteit te vergroten om me voor te bereiden op mijn gevecht”, laat Holyfield, 57 jaar inmiddels, op Twitter weten. Hij liet in het midden tegen wie of wat.

Eerder deze week refereerde de 53-jarige Tyson aan een comeback in de ring. „Ik ben terug”, riep ’Iron Mike’ aan het einde van een trainingsvideo.

Tyson en Holyfield vochten in het verleden twee epische partij tegen elkaar uit. In juni 1997 gingen beelden van het gevecht de hele wereld over toen Tyson een stuk uit het oor van Holyfield beet.

In 2005 zette Tyson een punt achter zijn carrière na een verloren partij tegen Kevin McBride, negen jaar later vond Holyfield het ook welletjes en keerde het boksen de rug toe.