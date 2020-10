Champions League onder strikte coronaprotocollen van start

Zo moet Ajax de Johan Cruijff ArenA zo veel als mogelijk vrijhouden als locatie waar andere ploegen hun wedstrijden indien nodig op neutraal terrein kunnen afwerken. Hetzelfde geldt uiteraard voor de andere 31 ploegen die over acht poules zijn verdeeld.

De laatste speelronde van de groepsfase staat voor 8 en 9 december uitgeschreven. De UEFA stelt de deelnemers uit voorzorg in de gelegenheid om de laatste wedstrijd van de poule uiterlijk voor 28 januari 2021 af te werken. Als dat niet lukt, dan bepaalt de Europese voetbalbond welke ploegen naar de achtste finales gaan.

Als de nationale overheid voetballen verbiedt, dan is de thuisploeg verantwoordelijk voor de zoektocht naar een andere locatie en speeldatum. Dat is ook het geval als de bezoekende club vanwege corona niet in het vliegtuig mag stappen. Beide clubs moeten de kosten van een eventuele verplaatsing delen en de UEFA hoopt dat alle deelnemers van hun overheid vrijstelling van reisbeperkingen en quarantainevoorschriften krijgen.

Positieve coronatesten bij voetballers leiden niet snel tot uitstel van wedstrijden. Als er dertien spelers beschikbaar zijn, inclusief een doelman, moet een duel op de geplande datum worden afgewerkt. Clubs krijgen ook de mogelijkheid om spelers die aanvankelijk niet zijn ingeschreven voor de Champions League op te stellen.

Als een lid van het scheidsrechtersteam positief test op het coronavirus, behoudt de UEFA zich het recht voor om vervangende arbiters aan te wijzen die ook afkomstig kunnen zijn uit het land van een van de clubs die bij de wedstrijd betrokken zijn. Als de lokale autoriteiten het toestaan, mogen clubs 30 procent van hun stadion vullen met supporters. De fans moeten een mondkapje dragen. Bij Ajax tegen Liverpool woensdag zijn geen supporters welkom.