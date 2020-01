Erik ten Hag: ’Moet een tandje bij’

De Argentijnse verdediger gooide kort voor tijd zijn hoofd voor een hard schot van Adil Auassar, waardoor de bal via de paal weg ketste. „Magnifiek hoe hij dat deed”, zei trainer Erik ten Hag na de moeizame zege op Sparta Rotterdam (2-1). „Die overlevingsdrang zit toch wel een beetje in deze ploeg. Zeker Martinez straalt dat uit, hij is een toonbeeld van onverzettelijkheid.”

Als kritische trainer wees Ten Hag ook op wat er fout ging in de aanloop naar dat moment. „De afspraak was dat iemand Auassar zou dekken, we weten dat hij bij vrije trappen daar staat. Maar dat verzuimden we. Zulk gebrek aan discipline mag nooit gebeuren. Gelukkig stond Martinez daar nog. Hij maakt foutjes van ploeggenoten goed en doet er alles aan om een wedstrijd over de streep te trekken.”

Ten Hag was tevreden met het resultaat, maar erkende ook dat Ajax over geluk niet te klagen had. „Het was een wedstrijd met meerdere gezichten. Het eerste half uur speelden we prima, maar daarna werd het moeizaam. We waren slordig aan de bal, ongedisciplineerd, en brachten niet meer dezelfde energie als daarvoor. Na rust pakten we het weer goed op en na de 2-0 denk je: de wedstrijd zit in de tas. Maar door een moment van onachtzaamheid werd het toch nog moeilijk. Uiteindelijk mogen we blij zijn dat we deze wedstrijd er nog uit slepen. Maar het is duidelijk dat er een tandje bij moet.”

Tadic

„We hebben in de winterstop steeds tegen elkaar gezegd: we moeten er klaar voor zijn”, aldus aanvoerder Dusan Tadic. „We begonnen ook niet slecht, maar daarna gaven we Sparta door kleine foutjes het gevoel dat ze hier een punt konden pakken.”

Het was aan Martinez en doelman André Onana te danken dat Ajax in de laatste minuten de voorsprong vast wist te houden. „Dit was zeker niet onze beste wedstrijd”, erkende Tadic. „Maar het meest belangrijke is dat we drie punten hebben. Al met al was dit voor ons een goed weekeinde”, zei de Serviër, doelend op het puntenverlies van AZ en PSV. Ajax heeft nu zes punten voorsprong op de achtervolger uit Alkmaar, PSV staat al twaalf punten achter.