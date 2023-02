Premium Het beste van De Telegraaf

Gesprekken tussen vader en Franse club over contractverlenging lopen spaak Deuren tussen Lionel Messi en PSG lijken langzaam te sluiten

Door Sofie Terryn

Lionel Messi kijkt wat wezenloos voor zich uit na de 0-1 nederlaag tegen Bayern. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Daags na het verlies van Paris Saint-Germain in de Champions League-kraker tegen Bayern München zat de vader van Lionel Messi met de directie van PSG samen over een contractverlenging. Het is nog afwachten of de sterspeler ingaat op het aanbod, maar zijn toekomst lijkt steeds verder van Parijs te liggen.