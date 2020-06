Deense competitie test voetbal mét publiek

De betreffende thuisspelende clubs moeten hun stadion opsplitsen in meerdere secties. Per deel mogen niet meer dan 500 fans worden toegelaten, in totaal mogen er waarschijnlijk tussen de 2500 en 3000 bezoekers aanwezig zijn.

Het gaat onder meer om de ontmoeting tussen Bröndby IF en FC Kopenhagen, de derby in de hoofdstad. De twee andere wedstrijden zijn AC Horsens - Randers FC en Lyngby - OB.

Afhankelijk van hoe het uitpakt, bekijken de autoriteiten of de capaciteit de komende tijd kan worden uitgebreid. Denemarken is tot nu toe succesvol gebleken in het bestrijden van de uitbraak van het nieuwe coronavirus.