Lutsharel Geertruida blijft toch bij Feyenoord

Nadat de onderhandelingen tussen de zaakwaarnemers van Geertruida en de leiding van Feyenoord waren vastgelopen, hebben beide partijen elkaar alsnog gevonden met als resultaat dat Geertruida mondeling akkoord is over een langer verblijf bij de Rotterdammers.

De verdediger is nu nog herstellende van een knie-operatie die hij half mei heeft ondergaan.

Fer naar Alanyaspor

Eerder op de dag werd ook bekend dat Leroy Fer vertrekt bij de Rotterdamse club. Hij maakt de overstap naar Alanyaspor, dat uitkomt in de hoogste Turkse voetbalklasse.

Fer had nog een contract tot het eind van het seizoen in Rotterdam. Hij was bij Feyenoord onder trainer Arne Slot op de reservebank beland.