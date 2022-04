Toptransfer voor sensatie uit Eritrea? ’Ineos laat oogje vallen op Biniam Girmay’

Tegelijkertijd wil zijn huidige werkgever Intermarché-Wanty Gobert het contract met de Eritreeër openbreken tot 2026.

De winnaar van Gent-Wevelgem ligt bij het Belgische team nog onder contract tot eind 2024 en heeft zelf al aangegeven zijn weg bij Intermarché verder te willen zetten.

Girmay is momenteel opnieuw in Eritrea waar hij zijn debuut in de Ronde van Italië wil voorbereiden. Het toptalent keert eind april terug naar Europa, op 1 mei hervat hij de competitie in de Eschborn - Frankfurt Classic.