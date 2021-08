Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik zal nooit in het zicht van de haven alles in elkaar laten storten’ Zeilgrootheden moeten overuren maken richting volgende expeditie

Door Nick Tol Kopieer naar clipboard

Kiran Badloe is op weg naar zijn gouden medaille in Tokio. Ⓒ Getty Images

AMSTERDAM - Na drie gewonnen medailles op de Olympische Spelen in Japan moet de Nederlandse zeilploeg in vliegende vaart een flink aantal cruciale vragen beantwoorden. Over krap twee jaar staan de groots opgezette WK in Den Haag alweer op het programma en twaalf maanden later worden de Zomerspelen van Parijs gehouden. Intussen liggen er heel wat veranderingen op de loer voor zeilgrootheden als Kiran Badloe en Marit Bouwmeester.