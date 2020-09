Grote leeuw en eerbetoon aan koninklijke familie op EK-tenue Oranje

„Het nieuwe tenue is uniek en ik hou van de boodschap die het uitdraagt”, zegt Virgil van Dijk, de aanvoerder van Oranje. „We hebben een leeuwenmentaliteit nodig om succesvol te zijn en we zullen iedereen laten zien hoe trots en sterk we zijn.”

Op de tenues van de nationale ploeg stond altijd al een kleine leeuw, het logo van de KNVB. Voor de vrouwen werd enkele jaren geleden een eigen logo ontworpen, met een afbeelding van een leeuwin. Nu staat de leeuw met een lijnenspel prominent op het shirt.

Het thuistenue is volledig oranje, het nieuwe uitshirt is zwart met oranje accenten. Op de binnenkant van beide shirts staat een kroon afgebeeld, als eerbetoon aan de koninklijke familie.