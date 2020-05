Adelaide United laat coach Gertjan Verbeek gaan

Door de uitbraak van het coronavirus werd de Hyundai A-League in Australië stilgelegd. Zowel spelers als staf mochten van Adelaide United niet meer op de club verschijnen in moesten in quarantaine.

Verbeek kon uiteindelijk wel terugkeren naar Nederland en vertelde vorige maand bij het programma Op1 dat hij zijn contract heeft laten ontbinden. „De vooruitzichten zijn onzeker en ik moet ook de kost verdienen voor mijn gezin”, zegt Verbeek, die geen salaris ontving tijdens de quarantaineperiode. „Adelaide kan me op geen enkele wijze garanties geven of er volgend seizoen voetbal is.”

Inmiddels is bekend dat het seizoen halverwege juli weer hervat kan worden in Australië. Toch blijft Verbeek achter zijn eerdere besluit staan om niet naar Down Under terug te keren. „Het coronavirus heeft het voor iedereen heel moeilijk gemaakt. Gebaseerd op deze onzekere periode waar wij ons momenteel in bevinden, hebben wij (Verbeek en Adelaide, red.) samen besloten om het contract na één seizoen te beëindigen.”

Verbeek tekende in mei vorig jaar bij de Australische club en won in oktober vorig jaar de beker met Adelaide United.